حبس 3 من قيادات ” أجناد مصر ” 15 يوما بتهمة قتل واستهداف ضباط الجيش والشرطة

أمرت نيابة امن الدولة العليا باشراف المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الاول للنيابات بحبس اعضاء تنظيم ” أجناد مصر ” 15 يوما على ذمة التحقيقات لتورطهم فى اعتناق الفكر التكفيرى واستهداف ضباط الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة منذ 30 يونيو والاطاحة بحكم الرئيس المعزول محمد مرسى وقتل ضباط الجيش والشرطة .

> وباشرت النيابة اليوم وطوال امس التحقيق مع كل من جمال زكى عبد الرحيم سعد ، محمد أحمد توفيق حسن ، سعد عبد الرؤوف سعد محمد العزب القياديين بالتنظيم والذين اعترفوا بالانضمام للتنظيم الارهابى وارتكاب اعمال ارهابية بالإضافة لأربعة آخرين تمكنت الاجهزة الامنية بالداخلية من القبض عليهم بالأوكار التى يتخذونها مأوى لهم بمحافظة الجيزة وبحوزتهم عبوات ناسفة بعضها مجهزة بهاتف محمول ومُعدة للتفجير ، عدد من قطع المغناطيس الذى يستخدم فى تثبيت العبوات الناسفة فى السيارات ، طبنجة أميرية ماركة بريتا عيار 8.5 مم ” مبُلغ بسرقتها ” ، والعديد من الطلقات من ذات العيار .

> إعترف المذكورين بإنضمامهم لتظيم ” أجناد مصر ” المنبثقة عن تنظيم أنصار بيت المقدس وتعتبر ” أجناد مصر ” أحد الخلايا السرية المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية والمُشكلة من عناصر شبابية ثبت مشاركتهم بإعتصامى رابعة والنهضة وتلقوا تدريبات عسكرية إبان فترة حكم الإخوان للبلاد وذلك رداً على النجاحات التى تحققت فى مواجهة تلك التنظيمات الإرهابية وتمثلت فى ضبط العديد من كوادرها والأسلحة والمتفجرات الخاصة بهم ومصرع العديد منهم وأهمها بؤرة عرب شركس وإستمرار الجهود لملاحقة الهاربين واعترفوا بارتكاب عدد من الحوادث عقب ثورة 30 يونيو بالإشتراك مع الهارب همام محمد أحمد عطية ..

> وكشفت التحقيقات ان مخططهم إعتمد على تنفيذ سلسلة من عمليات الإغتيال لأفراد القوات المسلحة والشرطة بإستخدام العبوات المتفجرة المصنعة بمعرفتهم ، وتنفيذ الحوادث التفجيرية الأخيرة التى شهدتها محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية ) وإستهدفت التمركزات الأمنية ونقاط المرور وسيارات ضباط القوات المسلحة والشرطة والتى راح ضحيتها العديد من الشهداء ، ومن أبرز تلك العمليات الإرهابية إستشهاد العميد طارق المرجاوى وإصابة عدد من ضباط الشرطة أمام جامعة القاهرة وإستشهاد العميد أحمد زكى بمدينة أكتوبر إثر تفجير سيارته وإستشهاد المقدم محمد جمال إثر تفجير نقطة مرور ميدان لبنان وإستشهاد الرقيب عبدالله محمد عبدالله إثر تفجير نقطة مرور ميدان والمحكمة بمصر الجديدة وإستشهاد ضابط إحتياط سابق بالقوات المسلحة إثر تفجير السيارة الخاصة قيادته بمنطقة رمسيس وتفجير نقطة مرور الجلاء بالدقى وتفجير سيارة أحد ضباط الشرطة بمنطقة مسجد الحصرى بمدينة أكتوبر بالاضافة الى ارتكاب عدد من الجرائم الاخرى .