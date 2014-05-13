صباحي : الجيش يحمى ولا يحكم وسأفرج عن مسجونى الرأي

قال حمدين صباحى ، المرشح الرئاسي، خلال المؤتمر الذى عقده بالشرقية ان الجيش المصرى على رأس الشعب المصرى يحمى ولا يحكم ، فجيشنا لكى يكون أقوى يجب ان لا يتدخل فى السياسة ، ولا يترشح للرئاسة ، ولا يتدخل بين مرشح وآخر.

وأضاف صباحى خلال المؤتمر الحاشد لدعم صباحى للرئاسة بمدينة الزقازيق ، اننا جميعاً ضد الأرهاب ، ونتصدى لمن يحكم بالأرهاب أو من يتحدثون بأسم الدين.

كما اكد صباحى على انه فى حال فوزه بمقعد الرئيس سيقوم بالافراج عن جميع سجناء الرأى وجميع الطلبة المحبوسين على ذمة قضايا سياسية وعلى راسهم محمد العراقى والمحبوس على ذمة قضايا اشتباكات مع قوات الامن كما وعد بالغاء قانون التظاهر او تعديله بما لا يكمم اراء المواطنين.

وتابع : ” نريد أن نبنى الدولة وليس لهدها مثل ما فعل الدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول ، قائلاً : احنا مبنهدش دولتنا احنا بنبيها على قد ثورتنا ” .