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مستشار الرئيس: العودة للاتحاد الإفريقى أصبحت قريبة بشكل كبير

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مستشار الرئيس: العودة للاتحاد الإفريقى أصبحت قريبة بشكل كبير مستشار الرئيس: العودة للاتحاد الإفريقى أصبحت قريبة بشكل كبير

قال أحمد المسلمانى المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية، إن غينيا الاستوائية ستنظم القمة الإفريقية القادمة ونحن نعمل على عودة العلاقات المصرية الإفريقية، لافتا إلى أن حكومة وشعب "غينيا" يحبون والشعب المصرى والزعيم الراحل جمال عبد الناصر"،
> وأشاد خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، بدور وزارة الخارجية بسبب جهودها المبذولة لعودة مصر إلى الاتحاد الإفريقى، مضيفاً: العودة للاتحاد الأفريقى أصبحت قريبة بشكل كبير".

وأشار المسلمانى إلى أن زيارة رئيس الوزراء ساهمت فى التعريف بالصورة الحقيقية فى مصر لدى الأفارقة، متابعاً: "للأسف الشديد بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية تتناول أزمة سد النهضة بشكل سطحى يزيد الأمور تعقيداً".

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