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"الخارجية": ثورة يناير أكدت حق المشاركة السياسة للمصريين بالخارج

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"الخارجية": ثورة يناير أكدت حق المشاركة السياسة للمصريين بالخارج "الخارجية": ثورة يناير أكدت حق المشاركة السياسة للمصريين بالخارج

أكد السفير على العشيرى، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والدبلوماسية بالخارج، أن ثورة 25 يناير أكدت حق المصريين فى الخارج فى استحقاقاتهم وحققت ذلك، مضيفا أن وزارة الداخلية حرصت على الحفاظ على استحقاقات المصريين بالخارج، وحرصت أيضا طوال السنوات الماضية على حصول المصريين بالخارج بأداء استحقاقاتهم.

وأضاف "العشيرى"، خلال اللقاء الحوارى الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة حول الانتخابات الرئاسية، بحضور اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وعدد من قيادات وزارتى الداخلية والخارجية "عملنا على تبسيط وتيسير مشاركة المصريين فى الخارج بالانتخابات، وقدمنا مقترحات للجنة الانتخابات، وقدمنا التسهيلات، ومنها إلغاء التسجيل المسبق ومعناه أن أى مصرى موجود بالخارج خلال فترة التصويت بالخارج وهى من يوم 15 مايو إلى 18 مايو، يكون مقيدا فى الجداول الانتخابية.

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