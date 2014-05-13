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تقارير - يونايتد وأرسنال وسيتي يتصارعون على شابي

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تقارير - يونايتد وأرسنال وسيتي يتصارعون على شابي تقارير - يونايتد وأرسنال وسيتي يتصارعون على شابي

(إفي): تتصارع عدة أندية إنجليزية على ضم شابي هرنانديز قائد برشلونة الإسباني الموسم المقبل لصفوفها، وفقا لما ذكرته تقارير اخبارية اليوم.

وقالت صحيفة (ديلي ميرور) البريطانية اليوم أن الصراع قائم بين فرق مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال.

ويتبقى لشابي (34 عاما) الذي قدم فريقه برشلونة هذا الموسم واحدا من أسوأ مستوياته في الفترة الأخيرة عامين في تعاقده.

وكانت تقارير سابقة قالت أن مان سيتي الإنجليزي يجهز عرضا براتب ضخم للاعب الإسباني المخضرم، إلا أن العقوبة الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) ضد الـ"سيتزنس" بسبب مخالفته قواعد "اللعب المالي النظيف"، ربما تجعل فرص بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم أقل في ضمه.

يذكر أن مانشستر يونايتد، وفقا لكل المؤشرات، يخصص جزء كبيرا من ميزانية الموسم المقبل لشراء عدد كبير من اللاعبين لتدعيم صفوفه، وهو ما يجعل الـ"شياطين الحمر"، المرشح الأبرز بين جاره و"المدفعجية".

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