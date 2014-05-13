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أوبي ميكيل ينضم لحملة المطالبة بتحرير فتيات نيجيريا المختطفات

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أوبي ميكيل ينضم لحملة المطالبة بتحرير فتيات نيجيريا المختطفات أوبي ميكيل ينضم لحملة المطالبة بتحرير فتيات نيجيريا المختطفات

(إفي): انضم لاعب الوسط النيجيري لفريق تشيلسي، جون أوبي ميكيل، اليوم لحملة دعم أكثر من 200 فتاة نيجيرية مختطفة على يد جماعة (بوكو حرام) المتطرفة، وذلك عبر (تويتر) الاجتماعية.

ونشر اللاعب البالغ من العمر 27 عاما صورة له عبر حساب الفريق اللندني بتويتر وهو يمسك بلافتة مكتوب عليها "أعيدوا لنا أطفالنا".

وجاءت رسالة اللاعب بعد يوم واحد من إعلان قائد الجماعة، أبو بكر الشكوى، عن استعداده الإفراج التلميذات اللاتي تم اختطافهن بشمالي نيجيريا، مقابل إطلاق سراح بعض عناصر ميليشياته السجناء.

وكانت الفتيات قد تعرضن للاختطاف في 14 أبريل الماضي من مدرسة ثانوية في شيبوك، بولاية بورنو، معقل مسلحي الجماعة.

وتنتهج جماعة بوكو حرام العنف في نيجيريا منذ 2009 عقب مقتل زعيمها محمد يوسف على أيدي الشرطة، وأسفرت أعمالها منذ ذلك الحين عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص.

يذكر أن "بوكو حرام" تعني "التعليم غير الإسلامي حرام" ويسعى أعضاؤها لفرض الشريعة الإسلامية في نيجيريا، التي يقطن شمالها أغلبية مسلمة، بينما يسكن في جنوبها أغلبية مسيحية.

وأوبي ميكيل أحد خمسة لاعبين نيجيريين محترفين بالبريميير ليج تم استدعاؤهم للمونديال الذي سينطلق الشهر المقبل بالبرازيل، مع جوزيف يوبو (نورويتش) وشولا أميوبي (نيوكاسل)، وفيكتور موسيس (ليفربول)، وبيتر أوديموينجي (ستوك).

وستلعب نيجيريا بالمجموعة السادسة مع الأرجنتين وإيران والبوسنة.

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