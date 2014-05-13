كابديفيا لن يستمر مع إسبانيول

(إفي): أكد الظهير الأيسر خوان كابديفيا اليوم أنه لن يستمر مع إسبانيول بعد إنتهاء عقده معه الموسم الجاري، معربا عن شكره للنادي الكتالوني وعلى مسئوليه الذين وثقوا فيه طوال الفترة الماضية.

وقال اللاعب البالغ من العمر 36 عاما، الذي توج بلقب كأس العالم وبأمم أوروبا مع منتخب إسبانيا، في مقابلة مع الصحافة المحلية إن مباراته الأحد الماضي أمام أوساسونا كانت خير وداع لإسبانيول.

وصرح "لم أكن أحلم بوداع كهذا، لقد حضر العديد من الأقارب والأصدقاء إلى الملعب لمشاهدتي".

ولم يقرر كابديفيا مستقبله بعد 30 يونيو المقبل عندما سينتهي عقده مع إسبانيول "أصبح عمري الآن 36 عاما، كل شيء ينتهي وأنا أعي ذلك. سأحاول اللعب في دوري آخر إذا كانت هناك إمكانيات لذلك".

وتأهل كابديفيا في صفوف إسبانيول، قبل الاحتراف مع أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لاكورونيا وفياريال في إسبانيا، ثم بنفيكا في البرتغال، قبل العودة للنادي الكتالوني.