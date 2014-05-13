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' العالم يحسد إسبانيا على نهائي دوري الأبطال '

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' العالم يحسد إسبانيا على نهائي دوري الأبطال ' ' العالم يحسد إسبانيا على نهائي دوري الأبطال '

(إفي): قال المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني أنطونيو كاماتشو إن كون طرفي نهائي دوري الأبطال في 24 من الشهر الجاري بين مواطنيه أتلتيكو وريال مدريد يعد "انتصارا" لكرة القدم في بلاده.

وصرح كاماتشو اليوم أثناء تقديمه كتاب عن المونديال "هذه المباراة تعد انتصارا لكرة القدم الإسبانية، العالم يحسدنا، الفريقان تخطيا نصف النهائي بهيمنة شاملة".

وكان ريال مدريد تخطي نصف نهائي دوري الأبطال عقب اخراج حامل اللقب بايرن ميونخ الألماني حيث فاز عليه ذهابا بهدف نظيف في ملعب سانتياجو برنابيو وايابا برباعية نظيفة في أليانز أرينا معقل البافاري، فيما أن أتلتيكو أقصى تشيلسي الإنجليزي من البطولة في نصف النهائي عقب التعادل سلبيا في فيسينتي كالديرون والفوز ايابا في ستامفورد بريدج 3-1.

وأعرب كاماتشو عن رغبته في تتويج ريال مدريد بدوري الأبطال على حساب أتلتيكو باللقب ولكنه أشار إلى أنه اذا ما فاز الأخير باللقب فإنه لن يشعر بـ"استياء".

وبخصوص الموسم الحالي الذي يقدمه النادي الملكي ناديه السابق، أضاف "لقد توج بكأس الملك ووصل لنهائي دوري الأبطال، إنه موسم جيد"

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