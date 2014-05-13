"الطرق والكبارى":شركة حسن علام تستكمل "الصعيد-البحر" بموافقة "الوزراء"

قالت هيئة الطرق والكبارى إنه لا نية لديها لطرح مناقصة عامة بين الشركات الاستثمارية لاستكمال مشروع طريق "الصعيد - البحر الأحمر"، وإن ما تردد بشأن تراجع الهيئة عن إسناد استكمال هذا الطريق لشركة حسن علام للمقاولات واعتزامها طرح مناقصة عامة غير صحيح.

وأضافت الهيئة فى بيان أرسلته لـ"اليوم السابع" أنه سبق ووافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال استكمال المرحلة الأولى من مشروع طريق الصعيد - البحر الأحمر لشركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، بتكلفة 600 مليون جنيه، وأنه جار قيام تلك الشركة بتجهيز الموقع، تمهيداً للبدء بالتنفيذ بمجرد توافر الاعتمادات المالية المخصصة اللازمة للمشروع.

وكانت مصادر مسئولة بهيئة الطرق والكبارى قد أكدت لـ"اليوم السابع" أن الدكتور سعد الجيوشى رئيس الهيئة التقى الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل، وعرض عليه التراجع عن إسناد استكمال هذا الطريق لشركة حسن علام وطرحه فى مناقصة عامة من جديد بين كل الشركات.

وأوضحت المصادر أن الجيوشى حصل على موافقة الدميرى على مقترحه، وبدأ بالفعل فى إجراءات طرح هذه المناقصة، لافتة إلى أن الهيئة حددت بعد حصولها على موافقة الوزير 15 شهرا لتنفيذ هذا المشروع من تاريخ التعاقد مع الشركة الفائزة بالمناقصة، بقيمة 600 مليون جنيه.

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