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بطلة العالم للتزلج: شواطئ البحر الأحمر من أروع الأماكن الخلابة

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بطلة العالم للتزلج: شواطئ البحر الأحمر من أروع الأماكن الخلابة بطلة العالم للتزلج: شواطئ البحر الأحمر من أروع الأماكن الخلابة

فى إطار الجهود المتنامية لوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة للترويج للمقصد السياحى المصرى من خلال آليات تنشيط متنوعة وفى ضوء مساعى الوزارة للترويج لمصر كمقصد للسياحة الرياضية، قامت الوزارة برعاية زيارة بطلة بولندا والعالم وحاملة اللقب كارولينا وينكوسكا وتهيئة الأجواء المناسبة لاستضافتها بصحبة فريق التدريب المرافق لها فى الفترة من 8 – 22 مايو الجارى.

ووقع اختيار وينكوكوسا على خليج سوما بأى بمدينة الغردقة للاستعداد والتدريب لخوض منافسات بطولة العالم للتزحلق على الماء والتى ستقام خلال شهر يونيو المقبل فى مدينة الغردقة.

وأشادت البطلة العالمية بمدينة الغردقة وبخليج سوما باى، قائلة إنها من أروع الأماكن الخلابة فى العالم والتى تتمتع بجمال شواطئها وبمياهها الدافئة ومناخها المعتدل، وإن خليج سوما باى هو مكانها المفضل دائما للتدريب وهى واثقة من أن تدريبها فى هذا المكان الرائع سوف يجعلها تحوز على المركز الأول فى بطولة العالم للتزحلق على المياه يونيو القادم.

يذكر أن وزير السياحة هشام زعزوع تعاقد مع اللاعبة لتقوم بدور سفيرة للتزحلق على الماء للترويج للمقصد السياحى المصرى وأن تخصص من وقتها ومجهودها للتسويق والترويج لسياحة التزحلق على الماء فى مصر، بالإضافة إلى وضع اللوجو الخاص بمصر على الزى الرياضى الخاص بها ووضع اللوجو الخاص بمصر على سيارتها الخاصة ببولندا.
> هذا بالإضافة إلى قيامها بالترويج لمصر من خلال مشاركتها فى مسابقة المحترفين لركوب الأمواج ببولندا والعالم وأيضا وضع اللوجو الخاص بالحملة الدعائية الدولية على صفحتها على الفيس بوك والموقع الرسمى الخاص بها وهو "karolinawinkowska.com"

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