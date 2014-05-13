تفاصيل احتراق منزل مها أحمد ومجدي كامل

قررت الفنّانة المصرية مها أحمد وزوجها الفنّان مجدي كامل مقاضاة إحدى شركات الكهرباء المصريّة بعد الخسائر المادية التي تكبداها من جرّاء الحريق الذي سبّبته قوّة التيار الكهربائي، وأدّى إلى تلف كلّ أجهزة التكييف ومعظم الأجهزة الكهربائيّة داخل المنزل.

مها أحمد التي كانت مشاركتها في الدراما السعودية مهددة بالإلغاء، رصدت الحادثة كاملة لـ"سيدتي نت"، وقالت: "استيقظت من النوم في غير موعدي، ففوجئت بدخان ينبعث من بعض أجهزة المنزل مثل التكييف. فشعرت حينها برعب شديد، إلى أنّ اكتشفت أنّ هناك عمّالاً في الشّارع، قاموا بإحراق كابل كهربائي كامل، وأوصلوا إلى المنازل المجاورة كهرباء زائدة عن الحدّ المسموح به، ما أدّى إلى إحراق بعض الأجهزة؛ ليس عندنا فقط، بل وعند الجيران الكائنين حولنا، مثل شقيق الممثلة أنجي وجدان. فقرّرنا تقديم شكوى في شركة الكهرباء التّي قامت بهذه الجريمة. ولابد أنّ ينال كل شخص العقاب الذي يستحقّه، فأرواح النّاس ليست لعبة في يد أحد".

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