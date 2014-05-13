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صلاح الكردي يشارك نجوى كرم حفلها في بوسطن

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صلاح الكردي يشارك نجوى كرم حفلها في بوسطن صلاح الكردي يشارك نجوى كرم حفلها في بوسطن

الثلاثاء 13-05-2014 22:01

أحيت الفنانة نجوى كرم حفلاً غنائياً ضخماً في ولاية بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية، شاركها فيه الفنان والملحن صلاح الكردي. (

صعد صلاح المسرح ، وغنى من أعماله القديمة والجديدة والتي قدمها ولحنها لعدد كبير من مشاهير العالم العربي، كما غنى صلاح للجالية اللبنانية أغان وطنية وطربية على مدى ساعة ونصف.
أما نجوى كرم فصعدت المسرح بكامل أناقتها وألهبت الحفل بأجمل أغانيها. وهذا الحفل يعتبر ضمن جولة نجوى الأميركية التي فاقت التوقعات من حيث النجاح والإقبال.
من ناحية ثانية يستعد الكردي لإصدار أغنية جديد خلال الأيام القادمة، وسيتم تصويرها في الولايات المتحدة خلال الشهر القادم، حيث كان قد أصدر مؤخراً ألبوماً عبارة عن سهرة طربية قدم فيها مجموعة اغان لعمالقة الطرب الأصيل.

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