الأطباء يُجبرون محمد رجب على إجراء عملية جراحية

يبدو أنّ عين الحسود تُطارد الفنّان المصري محمد رجب في هذه الأيام، خصوصاً بعد نجاح فيلمه "سالم أبو أخته".

فبعد أنّ تماثل والده للشّفاء، بعد أن خضع لعملية جراحيّة في القلب وعاني من المشاكل الصّحية التي جعلت رجب يبتعد عن الإعلام، أجرى رجب جراحة أيضاً لإزالة الزّائدة الدودية، بعدما معاناته من آلام لا تُحتمل. وقد أجبره الأطّباء على إزالتها فوراً، برغم أنّه حينما ذهب إلى المستشفى لم يتوقّع أنّ يصل به الأمر إلى حدّ إجراء جراحة. ولكنّ الأطباء أخضعوه لأوامرهم، ثمّ غادر المستشفى في اليوم نفسه. وهو الآن يقضي فترة النقاهة في منزله.

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