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25 مايو عطلة القطاع الخاص بمناسبة الإسراء والمعراج

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25 مايو عطلة القطاع الخاص بمناسبة الإسراء والمعراج 25 مايو عطلة القطاع الخاص بمناسبة الإسراء والمعراج

تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 25 مايو 2014 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

جاء ذلك في تعميم أصدره معالي صقر غباش وزير العمل تنفيذا لحكم المادة 74 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.

 ورفع معالي وزير العمل إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أصحاب السمو حكام الامارات أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة. 

 وهنأ معاليه حكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمجد.

 

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