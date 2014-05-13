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حملة «5×5» أحدث طرق الدعاية وجمع التبرعات لحمدين صباحي

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حملة «5×5» أحدث طرق الدعاية وجمع التبرعات لحمدين صباحي حملة «5×5» أحدث طرق الدعاية وجمع التبرعات لحمدين صباحي

حمدين صباحي

كثفت حملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي نشاطها للترويج لحملة «5×5» (خمسة في خمسة) لدعم حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية، ونشرت روابط الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل “فيس بوك” و”تويتر”.

وتدعو الحملة التي تعد أحدث طرق الدعاية لحمدين وجذب التبرعات إلى أن يقوم كل مؤيد لحمدين بإقناع 5 من أصدقائه لانتخاب حمدين وتوعيتهم ببرنامجه الانتخابي وخطة عمله ووعوده حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

كما تتضمن الحملة دعوة 5 أشخاص لأن يتبرع كل منهم بخمس جنيهات في دعم الحملة من خلال الحساب البنكي المخصص للتبرعات والذى يخضع للرقابة من اللجنة العليا للإنتخابات.

وتأتي حملة (5 * 5) تحت شعار “انت لوحدك مش كفاية… هنكمل حلمنا”.

جدير بالذكر أن الحملة تعكف خلال الأيام الماضية على البحث عن مصادر جديدة لتمويلها من خلال حسابها البنكي للتمكن من الإنفاق على فعاليات الحركة حتى انتهاء فترة الدعاية الانتخابية.

أ.ش.أ

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