حملة السيسي بالسويس تنفي عقد لقاء مع رموز الحزب الوطني

نفي مصطفي الكيلاني المسئول الإداري للحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسي بالسويس عقد أي لقاءات بين ممثلي الحملة مع رموز الحزب الوطني المنحل للمطالبة بدعمهم ومساندتهم فى الانتخابات وحشد المواطنين للتصويت للمشير.

وأضاف الكيلاني أن اللقاء المزمع عقده مساء اليوم بأحد الأماكن الشهيرة بالمحافظة بمشاركة رموز الحزب الوطني لدعم السيسي لا يمت بصلة للحملة الرسمية لن ولم يشارك فيه أي مسؤول بالحملة الرسمية، موضحًا أن من دعي لهذا الأمر أشخاص لا ينتمون لهم.

وتابع الكيلاني أنه يحذر أى شخص من التعامل مع المواطنين أو عقد لقاءات والتحدث بإسم الحملة الرسمية، موضحًا أن من سيقوم بذلك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانوية ضده، مُطالبًا الجميع الحذر من النصب أو التحدث باسم المشير وحملته الرسمية بالمحافظة.