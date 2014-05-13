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تبادل طلابي بين جامعة طنطا و16جامعة عربية للتدريب بكليات الجامعة

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تبادل طلابي بين جامعة طنطا و16جامعة عربية للتدريب بكليات الجامعة تبادل طلابي بين جامعة طنطا و16جامعة عربية للتدريب بكليات الجامعة

أكد  الدكتور محسن مقشط نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة تلقت عروضاً من 16 جامعة عربية يمثلون دول فلسطين، العراق، اليمن، السودان، سلطنة عمان، الأردن للتدريب بكليات جامعة طنطا ومراكزها البحثية مقابل إيفاد الجامعة لـ75 طالباً من الكليات المختلفة للتدريب بجامعات تلك الدول.

جاء ذلك من خلال مشاركته في فاعليات الملتقي العشرين لتبادل تدريب طلاب الجامعات العربية بجامعة صلاح الدين بمدينة أربيل بكوردستان بدولة العراق بمشاركة ممثلى إتحاد الجامعات العربية من رؤساء ونواب رؤساء جامعات وعمداء كليات، لتبادل تدريب طلاب الجامعات العربية فى إطار أعمال المجلس العربى لتدريب طلاب الجامعات بإتحاد الجامعات العربية.

من جانبه أكد الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا على حرص جامعة طنطا الدائم على المشاركة الإيجابية فى فعاليات هذا الملتقى على مدار دوراته العشرين منذ إنشائه لتحقيق الترابط والتعارف والتواصل بين الطلاب العرب بما يخدم المصلحة العليا للوطن العربى ويؤدى إلى الاستفادة وتبادل الخبرات بين الجامعات العربية فى تطوير وتحديث نظم التعليم.

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