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نيابة المنيا تحيل 14 من قيادات الإخوان بسمالوط للجنايات

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نيابة المنيا تحيل 14 من قيادات الإخوان بسمالوط للجنايات نيابة المنيا تحيل 14 من قيادات الإخوان بسمالوط للجنايات

قررت نيابة شمال المنيا إحالة 14 من قيادات التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بسمالوط إلى محكمة جنايات بنى سويف وذلك بعد اعتقالهم منذ ما يقرب من 3 أشهر.

وكانت التهم الموجهة لهم . تكوين خلية إرهابية ومحاولة قلب نظام الحكم وكذلك التخابر مع تركيا وحماس وقطر ، وأيضا الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ، والتخطيط لتفجير خط قناة السويس .وهم (محمد خيرى حسين ، أحمد عبدالمعبود ، زكريا زكى الشريف ، عطية أحمد عبدالله ، فتحى محمود أحمد ،سيد محمد ، محمد نزلاوى أبو زيد ، ناصر حسن ، على محمود عبداللطيف ، محمد محمد أبو السعود ، عبدالغنى فؤاد ، أحمد محمد عبدالعليم ، فرحات محمد خلف ، فهمى محمد).

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