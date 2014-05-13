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ميدو : لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسئولية في مباراة وادي دجلة

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ميدو : لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسئولية في مباراة وادي دجلة ميدو : لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسئولية في مباراة وادي دجلة

ميدو

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفنى لنادى الزمالك، أن لاعبى فريقه أدوا مباراة جيدة أمام وادى دجلة رغم التعادل، مضيفا أنه من الصعب على أى فريق أن يعود للمباراة مرة أخرى بعد تأخره، خاصة أنه أضاع ركلة جزاء، كما أن نقطة التعادل فى هذه الظروف تعد جيدة للغاية
> وكان الزمالك قد تعادل بهدفين لمثلهما فى الوقت القاتل أمام دجلة فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الدفاع الجوى فى الجولة 21 من الدورى الممتاز
> وقال ميدو فى تصريحاته عقب المباراة إنه طالب لاعبيه خلال شوطى المباراة بألّا يفقدوا الثقة والإيمان بالله، متوجها بالشكر للاعبى دجلة على عدم إضاعتهم للوقت عندما كان فريقهم متقدما بهدفين لهدف.
> واختتم ميدو تصريحاته مؤكدا أن فوز فريقه على اتحاد الشرطة فى المباراة المقبلة يضمن له الصعود إلى الدورى الرباعية لتحديد بطل المسابقة، حيث سيتساوى الفريقان فى عدد النقاط إلا أن المواجهات المباشرة فى صالح الأبي

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