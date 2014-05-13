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رسميا .. تيري يجدد عقده مع تشيلسي

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رسميا .. تيري يجدد عقده مع تشيلسي رسميا .. تيري يجدد عقده مع تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي عبر موقعة الرسمي عن تجديد عقد مدافعه جون تيري لمدة موسم واحد.

تيري الذى يعتبر أنجح قائد في تاريخ تشيلسي، يُعد رابع أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات مع البلوز تشيلسي.

صاحب الـ33 عاما شارك في 621 لقاء مع تشيلسي محرزا 57 هدف، كأكثر مدافع في تاريخ البلوز محرزا للأهداف.

وقال تيري عقب تجديد العقد في تصريحات للموقع الرسمي: "أود أن أشكر الجماهير والنادي علي دعمهم المستمر لي، أنا مسرور جدا لتمديد عقدي مع البلوز".

تيري حقق مع البلوز 3 ألقاب دوري إنجليزي أعوام 2005،2006، 2010 ولقب دوري أبطال أوروبا عام 2012، والدوري الأوروبي 2013، وكأس إنجلترا 5 مرات أعوام 2000، 2007، 2009، 2010، 2012.

وحصد تيري لقب أفضل لاعب في تشيلسي أعوام 2001 و2006.

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