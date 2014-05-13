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سواريز أفضل لاعب في الدوري الانجليزي

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سواريز أفضل لاعب في الدوري الانجليزي سواريز أفضل لاعب في الدوري الانجليزي

/أ ش أ/ أختير مهاجم فريق ليفربول لويس سواريز يوم الثلاثاء أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (البرميير ليج) لهذا الموسم.

وذكرت "سكاي سبورتس" البريطانية أن اللاعب الأوروجوايني حصل على الحذاء الذهبي كهداف للمسابقة وأفضل لاعب في الموسم.

وسجل سواريز 31 هدفا، وساعد زملائه في احراز 12 هدفا، وكان من اللاعبين المؤثرين الذين ساعدوا فريقه في انهاء الموسم في المركز الثاني بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.

وحصل حارسا تشيلسي بيتر تشيك والارسنال فويتشيك شتشيسني على جائزة القفاز الذهبي لعام 2013/2014.

وحافظ الحارسان على نظافة شباكهما في 16 مباراة هذ الموسم. وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يحصل فيها تشيك على هذه الجائزة، بينما يحصل فيها حارس الأرسنال للمرة الأولى.

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