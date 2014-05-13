ميدو: لم أحزن على الهدف الذي رده القائم.. التعادل مثل الهزيمة

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك إن التعادل مع وادي دجلة جيد لأنه حافظ على آمال فريقه في التأهل للمربع الذهبي، فيما أن الفوز على اتحاد الشرطة كان ضرورة في كل الحالات.

وتعادل الزمالك مع دجلة بهدفين لكل فريق في الدقيقة الأخيرة من المباراة محافظا على آماله في التأهل.

ووصل الزمالك برصيده إلى النقطة 32 في المركز الثالث ويحتاج للفوز على الشرطة للتأهل للمربع الذهبي.

وكان القائم قد رد هدفا محققا لأحمد جعفر مهاجم الزمالك في الوقت بدل الضائع.. وتم سؤال أحمد حسام "ميدو" عن شعوره مع تلك اللقطة.

وأجاب ميدو عقب المباراة "لم يكن هناك فارق.. لم أهتم، لأننا سواء تعادلنا أو فزنا فالأمر سيان.. علينا الفوز على الشرطة ولا نملك خيارا سوى ذلك".

وتابع "في حال الفوز على الشرطة سنتأهل، أشكر اللاعبين لإيمانهم بقدرتهم وعدم التهور حتى أخر لحظة".