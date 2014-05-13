اتحاد الشرطة يفوز على التليفونات.. والمصري والقناة “حبايب”

أقيمت اليوم 3 مباريات فى الأسبوع الـ21 فى المجموعة الثانية فى الدورى الممتاز لكرة القدم ..فاز فريق اتحاد الشرطة على تليفونات بنى سويف2/1 فى المباراة التى جمعت بينهما على إستاد كلية الشرطة

> احرز أهداف الشرطة محمد ماجد أونش فى الدقيقة 63 وخالد قمر فى الدقيقة80 وسجل هدف التليفونات الوحيد سامح شوشه فى الدقيقة 57 .

> بتلك النتيجة إرتفع رصيد الشرطة إلى 35 نقطة فى المركزالأول بينما تجمد رصيد التليفونات عند 21 نقطة فى المركز الثامن .

> من ناحية آخرى .. فاز طلائع الجيش على حرس الحدود بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت بينهما على إستاد جهاز الرياضة .

> أحرز هدف الطلائع الوحيد صلاح آمين فى الدقيقة 70 من عمر المباراة .

> بتلك النتيجة إرتفع رصيد الجيش إلى22 ليقفز إلى المركز الرابع بينما تجمد رصيد الحرس عند 21 فى المركز السابع .

> كما تعادل فريقا المصرى والقناة فى المباراة التى جمعت بينمها على إستاد عجرود بالسويس .

> بتلك النتيجة إرتفع رصيد المصرى إلى 25 نقطة فى المركز الرابع بينما وصل رصيد القناة إلى 22 فى المركز