أخبار عاجلة

قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
المشدد 15 عامًا لمدير أمن القاهرة الأسبق في قتل زوجته -
مساعد وزير الداخلية للمرور: المحور التشريعي والميداني والتوعوي.. حلول جذرية للأزمات المرورية -
بالصور .. إصابة 6 أشخاص إثر سقوط أتوبيس من أعلى محور 26 يوليو -
بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد -
سامح عاشور يفتتح مقر محامين الزاوية والشرابية الخميس المقبل -
"الجيزة": الانتهاء من تجديد محطة مياه "العياط" قبل رمضان بتكلفة 80 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تيار الإستقلال يقدم شخص أجنبي على أنه لاعب كرة قدم أمريكية بنادي برشلونة رغم عدم وجود اللعبة بالنادي

Google+ Print
تيار الإستقلال يقدم شخص أجنبي على أنه لاعب كرة قدم أمريكية بنادي برشلونة رغم عدم وجود اللعبة بالنادي تيار الإستقلال يقدم شخص أجنبي على أنه لاعب كرة قدم أمريكية بنادي برشلونة رغم عدم وجود اللعبة بالنادي

جاك براور

قدم حسن حافظ سلامة، رئيس رابطة مستوردي اللحوم في جمهورية العربية، بالاشتراك مع تيار الاستقلال، شخص يدعى “جاك براور” خلال مؤتمرهم الصحفي المقام لدعم المشير عبد الفتاح ، على أنه لاعب كرة قدم على الطريقة الأمريكية، بنادي برشلونة الأسباني -رغم أن برشلونة نادي كرة قدم فقط ولا علاقة له بكرة القدم الأمريكية.

يذكر أن المرتمر بحضور أحمد الفضالي المنسق العام لتيار الاستقلال، و كمال الهلباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، و مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار “المتنازع على رئاسته” لدعم المشير السيسي في سباقه للرئاسة، والترويج لبرنامج الانتخابي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية