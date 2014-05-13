تيار الإستقلال يقدم شخص أجنبي على أنه لاعب كرة قدم أمريكية بنادي برشلونة رغم عدم وجود اللعبة بالنادي

قدم حسن حافظ سلامة، رئيس رابطة مستوردي اللحوم في جمهورية مصر العربية، بالاشتراك مع تيار الاستقلال، شخص يدعى “جاك براور” خلال مؤتمرهم الصحفي المقام لدعم المشير عبد الفتاح السيسي، على أنه لاعب كرة قدم على الطريقة الأمريكية، بنادي برشلونة الأسباني -رغم أن برشلونة نادي كرة قدم فقط ولا علاقة له بكرة القدم الأمريكية.

يذكر أن المرتمر بحضور أحمد الفضالي المنسق العام لتيار الاستقلال، و كمال الهلباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، و مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار “المتنازع على رئاسته” لدعم المشير السيسي في سباقه للرئاسة، والترويج لبرنامج الانتخابي.