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بالفيديو.. عضو بالهيئة العليا للوفد: نقد صباحي للسيسي ليس فى محله

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بالفيديو.. عضو بالهيئة العليا للوفد: نقد صباحي للسيسي ليس فى محله بالفيديو.. عضو بالهيئة العليا للوفد: نقد صباحي للسيسي ليس فى محله

قال طارق تهامى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحزب سيدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح بالطريقة التى يراها مناسبة، وأن الحزب يمتلك 198 مقر على مستوى الجمهورية سيتم فتحهم للحملة، وسيسخر الحزب كل إمكانيته لشرح برنامج السيسي للمواطنين.

وانتقد تهامى فى تصريح لـ “ONA” تصريحات المرشح الرئاسى حمدين صباحى حول أداء السيسي للتحية العسكرية للرئيس المعزول محمد مرسي، قائلاً ” أنه لايجب أن نتعامل مع المؤسسة العسكرية بهذا النوع من النقد، وكان من الطبيعى أن يؤدى السيسي التحية العسكرية لمرسي، وأن السيسي اتخذ موقفاً قوياً فى 30 يونيو بالانحياز إلى الشعب المصرى، ولولا الاجراءات التى اتخذت بعد 3 يوليو لما كان هناك انتخابات رئاسية، وأن نقد صباحي ليس فى محله”.

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أونا

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