أخبار عاجلة

قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
المشدد 15 عامًا لمدير أمن القاهرة الأسبق في قتل زوجته -
مساعد وزير الداخلية للمرور: المحور التشريعي والميداني والتوعوي.. حلول جذرية للأزمات المرورية -
بالصور .. إصابة 6 أشخاص إثر سقوط أتوبيس من أعلى محور 26 يوليو -
بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد -
سامح عاشور يفتتح مقر محامين الزاوية والشرابية الخميس المقبل -
"الجيزة": الانتهاء من تجديد محطة مياه "العياط" قبل رمضان بتكلفة 80 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أمن مطروح يضبط مليون و923 ألف جنيه بحوزة سائق

Google+ Print
أمن مطروح يضبط مليون و923 ألف جنيه بحوزة سائق أمن مطروح يضبط مليون و923 ألف جنيه بحوزة سائق

أرشيفية

ألقت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن مطروح بكمين الكيلو 35 على طريق العلمين – وادي النطرون القبض على سائق وبحوزته مبلغ مليون و923 ألف جنيه كان ينقله لصالح تاجر عملة بمدينة سيدي براني، حيث تم القبض على “ناصر. م ز ع – 52 سنة” سائق ومقيم بمدينة براني بعد ورود معلومات لإدارة البحث الجنائي عن قيامه بنقل أموال نقدية أجنبية لحساب بعض تجار العملة بمنطقة بمدينة سيدي براني واستبدالها بالعملة المحلية من شركات الصرافة بالقاهرة مستخدما سيارته الخاصة في نقل أموال.
> وتم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة وتمكن أحدها بالكيلو 35 العلمين – وادي النطرون برئاسة النقيب عمر البدراوي، الضابط بإدارة البحث بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي والإدارة العامة للمرور من ضبط المتهم مستقلًا سيارة هيونداي فيرنا وبحوزته مبلغ نقدي مليون و 923 جنيه مصري.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بأن الأموال المضبوطة مملوكة للمدعو “فايز – ع – ط — 45 سنة” صاحب كافيتريات ببراني، كما إعترف بأنه قام بتغيير نقد أجنبي إلي مصري من أحد شركات الصرافة بالزمالك.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن المدعو “فايز – ع – ط ” من الأشخاص المشهور عنهم الإتجار في النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة، وسبق رصده بمعرفة جهات التحري، وذلك بقيامه بتسهيل وتداول النقد الأجنبي عن طريق عصابات غسيل الأموال والإتجار في الأسلحة.

تم التحفظ علي السيارة والمبلغ المالي تحت تصرف النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا