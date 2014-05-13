أخبار عاجلة

قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
المشدد 15 عامًا لمدير أمن القاهرة الأسبق في قتل زوجته -
مساعد وزير الداخلية للمرور: المحور التشريعي والميداني والتوعوي.. حلول جذرية للأزمات المرورية -
بالصور .. إصابة 6 أشخاص إثر سقوط أتوبيس من أعلى محور 26 يوليو -
بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد -
سامح عاشور يفتتح مقر محامين الزاوية والشرابية الخميس المقبل -
"الجيزة": الانتهاء من تجديد محطة مياه "العياط" قبل رمضان بتكلفة 80 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

محمد إبراهيم يبكي على الهواء .. ويصرح: اعتذر عن ركلة الجزاء

Google+ Print
محمد إبراهيم يبكي على الهواء .. ويصرح: اعتذر عن ركلة الجزاء محمد إبراهيم يبكي على الهواء .. ويصرح: اعتذر عن ركلة الجزاء

بكى محمد إبراهيم لاعب وسط الزمالك على الهواء عقب مباراة الفريق أمام وادي دجلة التي انتهت بالتعادل 2-2.

وأهدر إبراهيم ركلة جزاء في المباراة التي جرت على استاد الدفاع الجوي عندما كانت النتيجة تأخر فريقه 2-0 قبل أن يرد الفريق الأبيض بهدفين.

وفي لقاء تليفزيوني على الهواء لقناة (الحياة) عقب المباراة لم يتمالك إبراهيم نفسه ودخل في نوبة بكاء حاد.

وحاول المراسل ومقدم البرنامج تهدئة اللاعب الذي اكتفى بتصريح مقتضب قائلا "اعتذر عن إضاعة ركلة جزاء في مباراة مصيرية مثل هذه".

وبات الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة بينما يواجه اتحاد الشرطة المتصدر برصيد 35 نقطة في المباراة الأخيرة التي ستحسم المتأهل من هذه المجموعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع