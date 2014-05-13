محمد إبراهيم يبكي على الهواء .. ويصرح: اعتذر عن ركلة الجزاء

بكى محمد إبراهيم لاعب وسط الزمالك على الهواء عقب مباراة الفريق أمام وادي دجلة التي انتهت بالتعادل 2-2.

وأهدر إبراهيم ركلة جزاء في المباراة التي جرت على استاد الدفاع الجوي عندما كانت النتيجة تأخر فريقه 2-0 قبل أن يرد الفريق الأبيض بهدفين.

وفي لقاء تليفزيوني على الهواء لقناة (الحياة) عقب المباراة لم يتمالك إبراهيم نفسه ودخل في نوبة بكاء حاد.

وحاول المراسل ومقدم البرنامج تهدئة اللاعب الذي اكتفى بتصريح مقتضب قائلا "اعتذر عن إضاعة ركلة جزاء في مباراة مصيرية مثل هذه".

وبات الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة بينما يواجه اتحاد الشرطة المتصدر برصيد 35 نقطة في المباراة الأخيرة التي ستحسم المتأهل من هذه المجموعة.