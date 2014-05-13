بالصور.. رئيس جامعة قناة السويس يستقبل وفد وزارة الاتصالات استعدادًا لافتتاح معهد التكنولوجيا والاتصالات‎

استقبل الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة اللواء المهندس مجدي حجازى وكيل أول وزارة الاتصالات والمهندس وائل نصير مدير الإدارة المركزية والمهندس هانى الحديدى استشارى تكنولوجيا المعلومات واللواء محمد عبد المنعم مدير معهد الاتصالات بالإسماعيلية، حيث تم بحث تدعيم سبل التعاون بين الجامعة والوزارة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأكد اللواء مجدي حجازى أن معهد الاتصالات بجامعة قناة السويس سيبدأ في استقبال دفعة جديدة من الدارسين به اعتبارًا من أكتوبر القادم، وتعد هذه هى الدفعة الثانية بعد أن تم قبول 100 طالب في الدفعة الأولى من خريجي الجامعات المصرية بالشروط والمواصفات التى وضعها المعهد، وقال أنه يوجد 5 معاهد للاتصالات بجامعات القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط والإسماعيلية، وإننا نسعى للإنتشار في وزارات وجامعات الدولة لتطوير الأداء وتكنولوجيا المعلومات، لأن مصر في حاجة إلى هذا التطوير، وأكد إننا قمنا بتدريب ما يقرب من 900 خريج منهم 100 بجامعة قناة السويس، ونأمل في زيادة الأعداد فى المرحلة القادمة.

وأكد الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس على أن الجامعة تسعى لجلب كل ما يخدم الخريج ويثقله ويجعله قادر على اقتحام سوق العمل، وأن هناك اتفاقية تجمع بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقديم منح دراسية فى مجالات الإلكترونيات، حيث يقوم المعهد بقبول خريجى كليات الهندسة والحاسبات وغيرهم بمواصفات واشتراطات يحددها المعهد، وقام الدكتور محمد محمدين باصطحاب اللواء مهندس مجدى حجازى والوفد المرافق في جولة تفقدية لموقع أنشاء مبنى الاتصالات بالجامعة وقام بشرح أجزاء المبنى، وأكد على أن العمل يسير وفق البرنامج الموضوع له وسيتم الإنتهاء منه قريبًا لتبدأ الدورة الجديدة خلال أكتوبر القادم

من جانبة اعلن العميد محمد عبد المنعم مدير فرع معهد الاتصالات بالاسماعيلية ان مواصفات الخريج المطلوب للمعهد ان يكون حاصل على تقدير جيد وانهى الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور ويجتاز اخبارات اللغة والمهارات والمقابلة الشخصية ويتم تدريبة 1200 ساعه خلال 9 شهور وهى مدة تعادل عامين دراسيين ويتم صرف مكافأه مالية للمتميزين خلال التدريب 1000 جنية للحاصل على تقدير جيد 1200 للحاصل على تقدير جيد جدا 1400 للحاصل على تقدير امتياز مؤكدا أن هناك اتفاقيات مبرمة مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات لتشغيل الخريجيين عقب نهاية الدورة .

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