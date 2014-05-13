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بالصور.. ضبط عاطل مطلوب علي ذمة 3 قضايا بسوهاج

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unnamed (2)تمكن ضباط مباحث قسم أول سوهاج اثناء المرور الأمني، دائرة القسم تمكنا من ضبط السيارة رقم 51406 ملاكي سوهاج ماركة فيرنا فضي اللون قيادة المدعو حمادة أحمد قاسم عبد الرحمن سن 35 عاطل – ويقيم بناحية قلفاو – دائرة مركز سوهاج [ بدون رخصتي قيادة وتسييير ] ·

 بالكشف عن المعلومات الجنائية المسجلة للمذكور تبين أن مطلوب التنفيذ عليه في القضايا الآتية :- 663 جنح القسم لسنة 2012 غيابي بالحبس 3 شهور وكفالة ” 100 ” جنيهاً،  2868 جنح القسم لسنة 2013 غيابي بالحبس شهرين وكفالة ” 50 ” جنيهاً، 617 جنح القسم لسنة 2014 والمحصورة برقم 1465 لسنة 2014  غيابي بالحبس أسبوعين وكفالة ” 50 ” جنيهاً [ إيصالات أمانة ].

بالكشف عن السيارة عن طريق المعلومات الجنائية بمصلحة الأمن العام تبين أنها مبلغ بسرقتها في واقعة المحضر رقم 362 لسنة 2014 إداري قسم ثان سوهاج بتاريخ 14/1/2014 عن بلاغ المدعو / طارق محمد  كمال عبد العال وتحمل رقم ج ن ع 179  بمواجهة المتهم أعترف بارتكابه واقعة سرقة السيارة وقيامه باستبدال اللوحات المعدنية.

      كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها.

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