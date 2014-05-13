تأجيل محاكمة متهميى فض رابعة بأسيوط لجلسة 8 يونيو القادم

أجلت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة المختصة بقضايا “الإرهاب” برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة بتأجيل القضية رقم 367 لسنة 2014 والمعروفة إعلاميًا باسم “فض رابعة” والمتهم فيها 100 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلي جلسة 8 يونيو القادم لتقرير لجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وعلى اللجنة مع ضم دفتر أحوال قسمي أول وثان أسيوط وصرح للدفاع بتقديم صورة طبق الأصل من المحضر رقم 38 لسنة 2014 أحوال سجن أسيوط مع استمرار حبس المتهمين، حيث تتضمن أوراق القضية والبالغ عددها 1700 ورقة تقريبًا.

ووجهت النيابة العامة لهم تهم ارتكاب جرائم الإعتداء علي الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء عملهم.