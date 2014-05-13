السعودية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 152 حالة منذ سبتمبر 2012

أعلنت وزارة الصحة السعودية ارتفاع عدد المتوفين بفيروس كورونا إلى 152 حالة وفاة والمصابين إلى 495 بالفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وذلك منذ سبتمبر 2012.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء إن “العدد الكلي للحالات المؤكدة خلال 24 ساعة بلغ 4 حالات وبلغ العدد الكلي للوفيات 5 حالات (حالة واحدة ضمن الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية و4 حالات ضمن الحالات المسجلة سابقا) ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى 495 توفي منهم 152 حالة حتى الآن.

وأضافت أن الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليا بلغت 6 حالات، مشيرة إلى أن ملخص الوضع الصحي للحالات هو 3 حالات مستقرة فيما توفيت حالة واحدة بالرياض.

أ.ش.أ