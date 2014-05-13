بالصور.. الآلاف ينظمون سلاسل بشرية للسيسى على كورنيش الإسكندرية

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من جانبه قال الكابتن مصطفى قدرى – مسئول الحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسى بالإسكندرية أن شعبيه المشير فى تزايد مستمر وهذا ما يتم ملاحظته من قبل تفاعل آلاف المواطنين فى عمل السلاسل البشرية والمشاركة الإيجابية فى الفعاليات التى تقام بالمحافظة بصورة يومية، ويزيد “قدرى” أنه سيتم عل فعالية كبيرة جداً فى الأيام المقبلة ولم يفصح عنها ولكنه نوه أنها ستكون مليونية لدعم وتأييد المشير وخارطة الطريق، وحث المواطنين على المشاركة فى الإيجابية فى التصويت على الانتخابات.