أخبار عاجلة

قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
المشدد 15 عامًا لمدير أمن القاهرة الأسبق في قتل زوجته -
مساعد وزير الداخلية للمرور: المحور التشريعي والميداني والتوعوي.. حلول جذرية للأزمات المرورية -
بالصور .. إصابة 6 أشخاص إثر سقوط أتوبيس من أعلى محور 26 يوليو -
بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد -
سامح عاشور يفتتح مقر محامين الزاوية والشرابية الخميس المقبل -
"الجيزة": الانتهاء من تجديد محطة مياه "العياط" قبل رمضان بتكلفة 80 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رئيس مصر للطيران : نستفيد من مرتجعات الوجبات لتوزيعها على العاملين وبنك الطعام

Google+ Print
رئيس مصر للطيران : نستفيد من مرتجعات الوجبات لتوزيعها على العاملين وبنك الطعام رئيس مصر للطيران : نستفيد من مرتجعات الوجبات لتوزيعها على العاملين وبنك الطعام

أكد الطيار سامح الحفنى رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أنه يتم حاليا دراسة الاستفادة من كميات مرتجعات الطعام الصالحة للاستخدام والفائضة عن الاستخدام من وجبات الطعام المقررة على الرحلات لصالح بنك الطعام المصرى وتوزيعها ايضا على أفراد الشرطة والعاملين بالمطار.

اضاف الحفنى فى تصريحات له اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر الذى عقده وزير الطيران بصحفيي المطار إن هذه الدراسة قيد التنفيذ المبدئي حتى يتم الاستفادة من هذه الأطعمة خاصة وان معظمها صالح للاستخدام بسبب انصراف بعض الركاب عن تناول الأطعمة على الطائرات، خاصة فى رحلات العمرة حيث يكون هناك العديد من المغادرين صائمين وبالتالى تعود وجباتهم كما هى دون فتحها.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية