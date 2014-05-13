رئيس مصر للطيران : نستفيد من مرتجعات الوجبات لتوزيعها على العاملين وبنك الطعام

أكد الطيار سامح الحفنى رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أنه يتم حاليا دراسة الاستفادة من كميات مرتجعات الطعام الصالحة للاستخدام والفائضة عن الاستخدام من وجبات الطعام المقررة على الرحلات لصالح بنك الطعام المصرى وتوزيعها ايضا على أفراد الشرطة والعاملين بالمطار.

اضاف الحفنى فى تصريحات له اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر الذى عقده وزير الطيران بصحفيي المطار إن هذه الدراسة قيد التنفيذ المبدئي حتى يتم الاستفادة من هذه الأطعمة خاصة وان معظمها صالح للاستخدام بسبب انصراف بعض الركاب عن تناول الأطعمة على الطائرات، خاصة فى رحلات العمرة حيث يكون هناك العديد من المغادرين صائمين وبالتالى تعود وجباتهم كما هى دون فتحها.