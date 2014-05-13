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إصابة 4 مواطنين في مشاجرة بسوهاج‎

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إصابة 4 مواطنين في مشاجرة بسوهاج‎ إصابة 4 مواطنين في مشاجرة بسوهاج‎

أرشيفية

تلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة المراغة بوقوع مشاجرة ومصابين بناحية باصونة، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط مركز شرطة المراغة لمكان المشاجرة، وتبين من الفحص أن المشاجرة بين طرفين، الأول “أبوبكر محمود أحمد – 22 مهندس زراعي” مصاب بسجحات بالظهر، واشتباه نزيف بالمخ، و “أبو يعرب محمود أحمد – 20 سنة – حاصل علي دبلوم” مصاب بجرح ​بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ، تم تحويل المصابين لمستشفي سوهاج العام

و”جمال محمود أحمد”، وطرف ثان “إبراهيم أحمد محمد – 30 سنة” حاصل علي دبلوم تجارة مصاب بسحجبات بالوجه وكدمات بالذراع الأيمن، و “أحمد عمر محمد – 23 سنة – طالب” مصاب بسحجبات بالذراعين، و “هاني أحمد إبراهيم”، و “عاطف أحمد إبراهيم”، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة عدا الأخير من الطرف الأول والثالث والرابع من الطرف الثاني، وكلفت إدارة البحث بالتحري في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتصرف.

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