متاحف الأقصر تفتح أبوابها مجانا يوم الأحد القادم احتفالا بيوم المتاحف العالمي‎

تفتح متاحف الأقصر أمام الجمهور المصري مجانا، يوم الأحد القادم، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف الذي يوافق الثامن عشر من مايو كل عام.

من جانبه قال الدكتور عبد الحكيم كرار، مدير عام آثار مصر، إنه سيتم فتح متحفي الأقصر والتحنيط أمام المصريين يوم الأحد من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

يحتفى باليوم العالمي للمتاحف كل عام في الثامن عشر من مايو، وبحسب مجلس المتاحف فإن الغاية من هذه المناسبة هي:«إتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف من التواصل مع العامة وتنبههم للتحديات التي تواجه المتاحفة إذا ما أصبحت -حسب تعريف المجلس للمتاحف- مؤسسات في خدمة المجتمع وفي تطوره» .