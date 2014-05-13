بالفيديو.. سباق : صباحي خالف قرار جبهة الانقاذ..والسيسي هو الأصلح للرئاسة

قال طارق سباق عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن نواب البرلمان السابقين بحزب الوفد سيعقدون مؤتمرات جماهيرية خلال الايام المقبلة بكافة المدن والمراكز على مستوى الجمهورية، لدعوة المواطنين للتصويت للمشير السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ورفض سباق فى تصريح لوكالة “ONA”، تصريحات المرشح الرئاسى حمدين صباحى حول نضال جبهة الانقاذ ضد حكم جماعة الاخوان فى حين أن السيسي كان يؤدى التحية العسكرية للرئيس المعزول محمد مرسي، قائلاً “أن السيسي فى ذلك الوقت كان وزيراً للدفاع، وبحسب التقاليد العسكرية كان يجب عليه أن يؤدى التحية العسكرية للرئيس مرسي”.

وأضاف سباق، أن جبهة الانقاذ أدت ما عليها فى مواجهة حكم جماعة الاخوان المسلمين، وأن قيادات جبهة الانقاذ عقب سقوط الاخوان قرروا عدم الدفع بمرشح رئاسى، ولكن حمدين صباحي خالف هذا القرار، مضيفاً “إذا كان صباحي صالح فالسيسي هو الاصلح”.

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