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“الآثار” تحبط محاولة للحفر في البدرشين ..والمضبوطات تشير لوجود معبد بالموقع

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“الآثار” تحبط محاولة للحفر في البدرشين ..والمضبوطات تشير لوجود معبد بالموقع “الآثار” تحبط محاولة للحفر في البدرشين ..والمضبوطات تشير لوجود معبد بالموقع

محمد ابراهيم وزير الدولة لشئون الآثار

أحبطت وزارة الآثار بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار، محاولة للحفر خلسة بمنقطة حوض زليخة التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

وقال وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم – في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء – إن لجنة المعاينة الأثرية التابعة لوزارة الآثار أكدت أثرية القطع التي عثر عليها داخل حفرتين من نتاج الحفر غير المشروع بالموقع، وإن أعضاء لجنة المعاينة الأثرية تحركوا فور الإبلاغ عن الواقعة بمرافقة رجال شرطة السياحة، وعثروا على قطع تتمثل في قطعة كبيرة الحجم من الجرانيت وعدد من الكسرات الجرانيتية والفخارية.

وأضاف أن اللجنة أوضحت في تقريرها المبدئي أن القطع المضبوطة ربما تشير إلى وجود معبد بالموقع يعود إلى عصر الدولة الوسطى، خاصة أن الحجر الجرانيتي المكتشف يبلغ قطره 1.5 متر ما يرجح أنه يمثل قاعدة لأحد الأعمدة داخل المعبد.

وأشار الوزير إلى أن الموقع يحتاج إلى إجراء حفائر منظمة بما يضمن الكشف عن حقيقته والوصول إلى ماهية ما عثر بداخل الحفرتين من شواهد أثرية، لافتا إلى أن لجنة المعاينة شددت في تقريرها على تكثيف الحراسة على الموقع لحين استكمال أعمال الحفائر في أقرب وقت.

وأكد على التنسيق الكامل مع شرطة السياحة والآثار بقيادة اللواء ممتاز فتحي مساعد وزير الداخلية ومدير شرطة السياحة والآثار، واللواء كمال قلاوي رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار والعميد أحمد عبدالظاهر رئيس مباحث شرطة الآثار، لافتا إلى أنه عبر تضافر كافة الجهات المعنية بمهمة حماية التراث المصري، شهدت الآونة الأخيرة العديد من النجاحات في مجال مكافحة عمليات الحفر غير المشروعة والإتجار بممتلكاتنا الثقافية، ما يحرم الأجيال القادمة من حقها في معرفة مظاهر براعة وعبقرية أجدادهم.

أ.ش.أ

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