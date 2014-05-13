اعتداء عناصر الإخوان بالمنيا علي سيارة شرطة وإصابة مجند

قام عدد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بقرية دلجا بالإعتداء علي سيارة شرطة وإصابة مجند أمن مركزي.

تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا إخطارًا من العميد هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بقيام مجموعة من عناصر جماعة الإخوان برشق سيارة شرطة رقم 94099 “لوري” وإحداث تلفيات بها وإصابة المجند “أحمد مرعي محمد عبد العال” مصاب بكسر في الساق وجرح قطعي في الرأس.

علي الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد سلامة، وتم التعامل مع عناصر الإخوان، وضبط “أحمد سيد حمودة – 22 سنة – عامل” مصاب في اليد اليمني.