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تأجيل محاكمة إخوانيين لجلسة 7 يونيو القادم أسيوط‎

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تأجيل محاكمة إخوانيين لجلسة 7 يونيو القادم أسيوط‎ تأجيل محاكمة إخوانيين لجلسة 7 يونيو القادم أسيوط‎

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة المختصة بقضايا “الإرهاب” القضية رقم 11220 جنايات القوصية والمتهم فيها ضياء الدين طه عبدالله ، وسيم عبدالشافي حسن لجلسة 7 يونيو القادم لحضور المحامي الأصيل مع المتهم الأول وأمرت بإلقاء القبض على المتهم الأول وحبسه لتلك الجلسة مع استمرار حبس المتهم الثاني
> صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة وعضوية المستشارين ومحمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد وأمانة سر بخيت شحاته وزكريا حافظ

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