تدريب ضباط مصر للطيران والميناء على أجهزة الكشف على الحقائب

أكد مصدر مطلع بمطار القاهرة الدولى أن شركة ميناء القاهرة الجوى قامت صباح اليوم الثلاثاء بتنفيذ تجربة بالتعاون مع شرطة المطار لتدريب ضباط أمن مصر للطيران وضباط امن شركة الميناء على التعامل على أجهزة كشف الحقائب “الاكس راى”، حتى يكون لديهم خلفية على كيفية التعامل معها.

وقال المصدر إن السبب فى أداء هذه التجربة يعود الى ضرورة ان يكون ضباط امن مصر للطيران وامن الشركة على دراية بالتعامل مع مثل هذه الأجهزة، خاصة وان الحاجة ظهرت اليها بعد تنفيذ عدد من امناء الشرطة بالمطار اضرابا الأيام الماضية .

وأوضح المصدر ان مطار القاهرة الدولى هو بوابة مصر الأولى ولا يمكن الاعتماد على افراد الشرطة وحدهم فى التعامل مع الحركة، ولابد ان يكون لأفراد أمن مصر للطيران وأمن الميناء الدراية الكافية للتعامل مع الحركة الجوية تحت اى ظرف طارئ