وكيل “الأزهر”: الشيعة “شياطين” كلامهم “معسول”

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن «ما فعله الشيعة مع الشيخ فرج الله الشاذلي، الذي نُشر مقطع فيديو له وهو يرفع أذان الشيعة، يجب أن يكون درسًا للجميع، لينتبه الناس لمكر وخداع هؤلاء الشياطين، مهما كانت مغرياتهم».

ودعا وكيل الأزهر في تصريحات صحفية له، الثلاثاء، الجميع إلى «عدم الاستماع للكلام المعسول الذي يخرج ممن يعتنقون المذهب الشيعي، وألا ينخدع الناس بما يقولونه».

وقال «شومان»، إن الشيخ فرج الله الشاذلي اتصل به هاتفيا، وأكد له أن الفيديو المتداول سجل منذ عدة سنوات، وحاول التخلص ممن طالبوه برفع الأذان إلا أنه لم يستطع، وهو أزهري خالص، و«لا علاقة له بالشيعة ولا بفكرهم المريض».

وأضاف وكيل الأزهر: «رفضت التحدث لإحدى القنوات الفضائية، حتى لا يشعر هؤلاء الشيعة بانتصار خطتهم المسمومة»، وتابع: «يكفي هؤلاء الذين ظنوا أنهم كسبوا شخصا يروج لفكرهم المريض أن يستمعوا له وهو يتبرأ منهم، وعلى الجميع أن يحذروا هؤلاء الذين لا أخلاق لهم».

كانت إحدى القنوات الفضائية أذاعت مقطع فيديو يظهر الشيخ فرج الله الشاذلي، أحد مشايخ الأزهر، وهو يرفع الأذان بصيغته الشيعية في أحد مساجد العراق.