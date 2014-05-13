الأمن يكثف من جهوده لكشف ملابسات إصابة مواطن بطلق ناري بسوهاج

تكثف قوات الأمن بسوهاج من جهودها لكشف ملابسات إصابة مواطن بطلق ناري .

وكان اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج قد تلقى اخطار من مركز شرطة المراغة من المستشفي المركزي بوصول محمد جلال عمر 60 بالمعاش مقيم بني هلال مصاب بطلق ناري له فتحة دخول اعلي الفخذ الايسر وتهتك بالعضلات والاعصاب وفتحة خروج من الخلف وتم تحويله لمستشفي سوهاج العام

> وفي وقت لاحق حضرت لديوان المركز مني البدري جلال 25 ربة منزل نجلة عم المصاب وقررت انه اثناء قيام اشقائها بري الارض الزراعية الخاصة بهم انجرفت المياه داخل منزل المصاب المذكور قام علي اثر ذلك باطلاق عيار ناري كان بحوزته علي نفسه وذلك للادعاء علي اشقائها باحداث اصابته وتوالي الاجهزة الامنية التحقيقات لكشف ملابسات الواقعه والتحقيق مع المصاب المذكور وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة للتصرف