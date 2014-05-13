الشرطة تقتل شخص إقتحم كمين أمني “بشرم الشيخ”

أطلقت القوة الأمنية الموجود بكمين “دجلة” بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ الرصاص على شخص اقتحم الكمين الأمني بسيارة ربع نقل ورفض تحذيرات أفراد الشرطة الموجودة بالكمين بالتوقف للتفتيش.

تلقى اللواء محمود الحفناوي مدير أمن جنوب سيناء بلاغًا من أفراد كمين دجلة بمنطقة الرويسات بأن شخص يُدعى “مسعد سالم فرج” إقتحم الكمين الأمني، ورفض الوقوف للتفتيش رغم تحذيرات أفراد الكمين، وأصاب أحد أفراد الشرطة مما أدى لإطلاق الشرطة الرصاص عليه، وإصابته بطلقة في الرأس.

تم نقله المُصاب لمستشفى شرم الشيخ الدولي وبعدها فارق الحياة متأثرًا بالطلق الناري الذى اخترق رأسه.

وقال اللواء مجدى موسى مدير مباحث جنوب سيناء أن الشخص الذى اقتحم الكمين الأمني ورفض الوقوف للتفتيش وُجد بسيارته 22 جرام بودرة و92 طلقة رصاص ومحكوم عليه في ثلاث قضايا جنائية.