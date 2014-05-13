أخبار عاجلة

قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
المشدد 15 عامًا لمدير أمن القاهرة الأسبق في قتل زوجته -
مساعد وزير الداخلية للمرور: المحور التشريعي والميداني والتوعوي.. حلول جذرية للأزمات المرورية -
بالصور .. إصابة 6 أشخاص إثر سقوط أتوبيس من أعلى محور 26 يوليو -
بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد -
سامح عاشور يفتتح مقر محامين الزاوية والشرابية الخميس المقبل -
"الجيزة": الانتهاء من تجديد محطة مياه "العياط" قبل رمضان بتكلفة 80 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الشرطة تقتل شخص إقتحم كمين أمني “بشرم الشيخ”

Google+ Print
الشرطة تقتل شخص إقتحم كمين أمني “بشرم الشيخ” الشرطة تقتل شخص إقتحم كمين أمني “بشرم الشيخ”

 

أرشيفية

أطلقت القوة الأمنية الموجود بكمين “دجلة” بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ الرصاص على شخص اقتحم الكمين الأمني بسيارة ربع نقل ورفض تحذيرات أفراد الشرطة الموجودة بالكمين بالتوقف للتفتيش.

تلقى اللواء محمود الحفناوي مدير أمن جنوب سيناء بلاغًا من أفراد كمين دجلة بمنطقة الرويسات بأن شخص يُدعى “مسعد سالم فرج” إقتحم الكمين الأمني، ورفض الوقوف للتفتيش رغم تحذيرات أفراد الكمين، وأصاب أحد أفراد الشرطة مما أدى لإطلاق الشرطة الرصاص عليه، وإصابته بطلقة في الرأس.

تم نقله المُصاب لمستشفى شرم الشيخ الدولي وبعدها فارق الحياة متأثرًا بالطلق الناري الذى اخترق رأسه.

وقال اللواء مجدى موسى مدير مباحث جنوب سيناء أن الشخص الذى اقتحم الكمين الأمني ورفض الوقوف للتفتيش وُجد بسيارته 22 جرام بودرة و92 طلقة رصاص ومحكوم عليه في ثلاث قضايا جنائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا