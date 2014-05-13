مدير شرطة المطار: نبحث ماتردد عن علاقة ائتلاف الأمناء مع الإخوان

قال اللواء علاء على مدير شرطة ميناء القاهرة الجوى ان تصريحه فى المؤتمر الصحفى لوزير الطيران المدنى الطيار حسام كمال تم تحريفه وفهم خطأ أن تحقيقات النيابة أثبتت وجود علاقة مباشرة بين الاخوان المسلمين وقيادات ائتلاف امناء الشرطة ، واكد أن ما كان يقصده ان الجهات الامنية تبحث ماتردد من اتهامات لبعض اعضاء ائتلاف امناء الشرطة بوجود علاقة مع قيادات الاخوان المسلمين ومرشد الاخوان أثناء فترة رئاسة الرئيس محمد مرسى .

> واشار مدير امن المطار الي ان تلك الاتهامات فى اطار البحث والتحريات من قبل الجهات الامنية ولم تعلن نتائجها حتى الان ، سواء من قبل النيابة او الجهات الامنية ، واضاف ان قادة الامناء الذين تزعموا اعتصام مطار القاهرة الدولى تم معاقبتهم بخلاف الاحالة للنيابة وكان تردد وجود علاقات بين بعض اعضاء الائتلاف والاخوان المسلمين ، وان احد قادة الائتلاف شقيق لسائق حازم صلاح ابو اسماعيل ، بخلاف وجود علاقات سابقة بين بعض اعضاء الائتلاف وقيادات الاخوانية واجتماعهم مع مرشد الاخوان ، وذلك ماتبحثه الجهات الامنية .

> الجدير بالذكر انة منذ مايقرب من 20 يوما دعا ائتلاف الامناء لاعتصام امناء الشرطة بمطار القاهرة الدولى وبعض مديريات الامن للمطالبة بالافراج عن احد الامناء وهو يعمل بمباحث مطار القاهرة الذى القى القبض عليه ، لتحريضه بايقاف الحركة الجوية ونزول الامناء لمهبط الطائرات ، اعتراضا على نقل زميل لهم اتهام سائحة بريطانية بالتحرش اللفظى والاتيان بحركات اباحية لها ، على الفور قام اللواء علاء على مدير شرطة مطار القاهرة بنقل الامين الى موقع اخر بعيدا عن الجمهور بالمطار ، لتتفجر الازمة بتدخل ائتلاف الامناء اعتراضا على قرار النقل ، ويتزعمه بالمطار امين شرطة بمباحث المطار محرضا زملائة على الاعتصام وايقاف الحركة الجوية ، مما دعا الامن لالقاء القبض علية وفقا لقرار النيابةبتهمة الاضرار العمدى والتحريض لايقاف الحركة ، ليتحذك ائتلاف الامناء بنقل الاضراب الى بعض مديريات الامن ، حتى تدخل بعض القيادات ، لامتصاص الموقف ، ونقل الامبن الى موقع اخر والافراج عنة من النيابة بكفالة مالية مع استمرار القضية . خاصة ان شرطة المطار قدمت ، فيديوهات تدينة .‬