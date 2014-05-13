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صباحي يؤكد سعيه لبناء مجتمع ديمقراطي ببرنامج يعبر عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو

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صباحي يؤكد سعيه لبناء مجتمع ديمقراطي ببرنامج يعبر عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو صباحي يؤكد سعيه لبناء مجتمع ديمقراطي ببرنامج يعبر عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو

 

أكد المرشح الرئاسي، حمدين صباحي، خلال المؤتمر الشعبي الذي نظمته حملته في محافظة الشرقية، أنه وكل من يؤيدوه على قلب رجل واحد ولا يوجد خلافات بينهم، مؤكدًا على أنهم يعملون فقط لصالح وأنهم من اشتركوا في ثورة 25 يناير و30 يونيو.

وقال صباحي إنه يسعى إلى بناء مجتمع ديمقراطي خالي من الفساد، ليس كما فعل الرئيس المعزول محمد مرسي في هدم الدولة، مضيفًا أن مناصب الدولة في عهده ستكون للأكفاء والأقدر فقط.

وأضاف صباحي أن العدل الإجتماعي والنظام الديمقراطي هو حق على الجميع حمايته، وأن قانون التظاهر بشكله الحالي مرفوض، مطالبًا أن يكون القانون منظم للتظاهرات والوقفات ولا يمنع، ويحمي ولا يظلم _بحسب ما قال_ .

وعن البرنامج الانتخابي قال صباحي إن برنامجه معبر عن أهداف الشعب في ثورة 25 يناير و30 يونيو، وأن البرنامج يسعى لبناء مصر بإرادة الشعب وقوته وأنه لن يسمح بعودة الاستبداد والظلم لمصر من جديد.

وأكد صباحي على ضرورة عودة القطاع العام من جديد لينتج ويحمي عماله لتدور عجلة الانتاج، كما وعد باسقاط الديون عن صغار الفلاحين والمزارعين، وأكد أنه يسعى لفتح 5 مليون مشروع صغير ومتوسط خلال 4 سنوات.

ووجه صباحي الشكر لأبن الشرقية، أحمد عرابي، وكل العظماء الذين أنبتتهم أرض الشرقية، وأكد على أنه سيكمل أحلامهم في تقدم البلاد، كما وجه الشكر لكل الشباب الذين يقفوا خلفه في هذه المعركة.

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