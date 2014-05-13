اتحاد الكرة يخاطب الكاف لنقل مواجهة الزمالك وفيتا كلوب

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا إلى نظيره الإفريقي "كاف" يتضمن طلب الزمالك نقل مباراته أمام فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا من الكونجو.

وكانت الداخلية الكونجولية أكدت مقتل 15 مشجعا وإصابة 21 آخرين عقب مباراة مازيمبي وفيتا كلوب بالدوري الكونجولي والتي انتهت بقرار من الحكم قبل نهاية الوقت الأصلي وقتما كانت النتيجة تشير لتقدم مازيمبي 1-0.

ويستعد الزمالك للسفر إلى الكونجو حيث مواجهة فيتا كلوب في الجولة الأولى من دور المجموعات يوم 18 مايو الجاري.

ونشر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الخطاب الذي أرسله إلى الكاف، ويتضمن طلب الزمالك نقل المباراة بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة فيتا كلوب ومازيمبي في الدوري الكونجولي.

وترك الزمالك للكاف حرية اختيار مكان إقامة المباراة.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد صرح لـFilGoal.com عقب الأحداث بأنه سيتحرك لطلب نقل المباراة لخارج الكونجو.