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مصر تتلقي دعوة للمشاركة فى المؤتمر الأمريكى الأفريقى بشأن الطاقة فى أديس أبابا

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مصر تتلقي دعوة للمشاركة فى المؤتمر الأمريكى الأفريقى بشأن الطاقة فى أديس أبابا مصر تتلقي دعوة للمشاركة فى المؤتمر الأمريكى الأفريقى بشأن الطاقة فى أديس أبابا

صرح سفير لدى إثيوبيا محمد إدريس بأن مصر تلقت دعوة للمشاركة فى المؤتمر الأمريكى- الإفريقى بشأن الطاقة المقرر عقده فى العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) خلال الفترة من 2 حتى 4 يونيو 2014 تحت عنوان /مؤتمر الولايات المتحدة- إفريقيا الوزاري حول الطاقة/، والذي تنظمه كل من حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وإثيوبيا.

ويتناول المؤتمر سبل تعزيز التنمية المستدامة في أفريقيا في مجال الطاقة بتبادل الخبرات ومناقشة موضوعات الطاقة ، بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، من مختلف الجوانب والأبعاد. كما يتيح الفرصة لتقديم الدعم من الحكومات والقطاع الخاص في مجال تنمية موارد الطاقة عبر القارة الأفريقية، فضلاً عن عرض لمبادرة الرئيس الأمريكي الخاصة بالطاقة في أفريقيا ، وسبل تعزيز هذه المبادرة وإفادة دول القارة منها.

وأوضح السفير محمد إدريس أن مصر قد تلقت الدعوة للمشاركة في المؤتمر، بعد أن تردد عدم دعوة مصر على خلفية تعليق مشاركتها في أنشطة الاتحاد الأفريقي، وقد تمكنت وزارة الخارجية والجهود الدبلوماسية المصرية من الدفع في اتجاه توجيه الدعوة لمصر من خلال الاتصالات مع كل من الجانبين الإثيوبي والأمريكي.

هذا، ومن المقرر أن تشارك في فعاليات المؤتمر – فضلاً عن الوفود الرسمية – الشركات الخاصة المعنية بمسائل الطاقة، حيث يمكنهم تسجيل مشاركتهم في المؤتمر المشار إليه عبر الموقع الالكتروني للمؤتمر الذي تم إطلاقه لهذا الغرض، وهو http://www.usafricaenergyministerial.com/.

وأكد السفير إدريس أهمية مشاركة مصر فى هذا المؤتمر تأتي في ضوء ما يتيحه المؤتمر من فرصة لعقد لقاءات عمل متعددة سواءً على المستوى الحكومي أو مستوى القطاع الخاص لتبادل الخبرات بشأن كل ما يتعلق بتكنولوجيا الطاقة النظيفة، وسبل زيادة الإنتاج من الطاقة، وتعزيز الاندماج الإقليمي في مجال الطاقة، وفرص تمويل الاستثمارات في كافة أنواع الطاقة، وهي جميعها موضوعات باتت تشكل اهتماماً خاصاً وأولوية للقارة الأفريقية، حيث ستقوم مصر بعرض تجربتها وخبراتها في هذا الصدد، فضلاً عن الاستفادة من النافذة الاستثمارية التي يتيحها المؤتمر للراغبين في الاستثمار في مجال الطاقة في دول القارة الأفريقية ومن بينها مصر.
> /أ ش أ/

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