مرضى الأورام بأسوان يشتكون من الأعطال المستمرة لجهاز المسح الذري

يشكو المرضي المترددين على معهد أورام أسوان من الأعطال المستمرة بجهاز المسح الذرى مما يضطهرهم للسفر الى سوهاج او أسيوط لعمل مسح ذرى هناك

> وقال الدكتور هاني مصطفي راشد مدير معهد اورام اسوان ان جهاز المسح الذري متقادم بالفعل ، وهو موجود منذ انشاء المعهد في عام 1998 لذلك فانه لا يعمل بكفاءة في تشخيص اورام العظام أما بالنسبة للأنواع الأخري من التشخيصات مثل تشخيص أورام الكلي والكبد والثدي فانه يعمل بكفاءة تامة وكاملة.

وقال ان إدارة معهد الأورام طالبت وزارة الصحة بسرعة توريد جهاز مسح ذري جديد بتكلفة قدرها 6 ملايين جنيه ومن المتوقع ان يتم توريده في يوليو القادم مع الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي المقبل ، علاوة علي انه تمت مخاطبة الدكتور / عادل عدوي وزير الصحة اثناء زيارته لاسوان مؤخرا من اجل سرعة توريد هذا الجهاز الهام من اجل تحسين الاداء الطبي وتوفير الراحة للمرضي.

> مؤكدا ان جهاز المسح الذري الحالي بمعهد اورام اسوان يخضع لصيانة دورية وفقا لعقد صيانة مع احدي الشركات ويتم اصلاح اي عطل به خلال 48 ساعة بواسطة مهندسيين متخصصين في حالة حدوثه ، ولكن المشكلة ان الجهاز متقادم منذ 16 عاما ولا توجد بعض قطع الغيار الخاصة به لذلك نطالب بتغييره بالكامل.

> موضحا ان قدم جهاز المسح الذري لا يتعارض مع انتظام العمل في المعهد واجراء التشخيصات المختلفة حيث ياتي استشاري في الطب النووي من القاهرة كل بصفة اسبوعية ويقوم باعداد حوالي 40 تقرير مسح ذري علي الاقل في كل زيارة ، علاوة علي ان المواد المشعة تاتي بشكل منتظم من اجل اجراء التشخيص الطبي الازم للمرضي.