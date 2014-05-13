أخبار عاجلة

قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
المشدد 15 عامًا لمدير أمن القاهرة الأسبق في قتل زوجته -
مساعد وزير الداخلية للمرور: المحور التشريعي والميداني والتوعوي.. حلول جذرية للأزمات المرورية -
بالصور .. إصابة 6 أشخاص إثر سقوط أتوبيس من أعلى محور 26 يوليو -
بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد -
سامح عاشور يفتتح مقر محامين الزاوية والشرابية الخميس المقبل -
"الجيزة": الانتهاء من تجديد محطة مياه "العياط" قبل رمضان بتكلفة 80 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إشتعال النيران فى 20 منزل بسبب حرق بقايا محصول القصب بقنا‎

Google+ Print
إشتعال النيران فى 20 منزل بسبب حرق بقايا محصول القصب بقنا‎ إشتعال النيران فى 20 منزل بسبب حرق بقايا محصول القصب بقنا‎

أرشيفية

شب حرق في بقايا محصول القصب مما تسبب إشتعال النيران فى 20 منزلا معظمهم مسقوف بالخشب وجذوع النخل بمركز فرشوط .
> كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى اخطارا بنشوب حريق فى عدد من المنازل بفرشوط . فأنتقلت قوات الدفاع المدنى والحريق وتم الدفع ب 15 سيارة إطفاء وتبين أشتعال النيران فى 20 منزلا مسقوف بالخشب وجذوع النخيل وتبين من المعاينة الأولية قيام بعض المزارعين بحرق بقايا محصول القصب المتبقية بالأرض وتسببت الرياح فى تطاير الشرر وأشتعال النيران بالمنازل وتحاول قوات الدفاع المدنى والحريق الأن السيطرة على الحريق قبل أمتدادة للمنازل المجاورة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا