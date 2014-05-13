إشتعال النيران فى 20 منزل بسبب حرق بقايا محصول القصب بقنا‎

شب حرق في بقايا محصول القصب مما تسبب إشتعال النيران فى 20 منزلا معظمهم مسقوف بالخشب وجذوع النخل بمركز فرشوط .

> كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى اخطارا بنشوب حريق فى عدد من المنازل بفرشوط . فأنتقلت قوات الدفاع المدنى والحريق وتم الدفع ب 15 سيارة إطفاء وتبين أشتعال النيران فى 20 منزلا مسقوف بالخشب وجذوع النخيل وتبين من المعاينة الأولية قيام بعض المزارعين بحرق بقايا محصول القصب المتبقية بالأرض وتسببت الرياح فى تطاير الشرر وأشتعال النيران بالمنازل وتحاول قوات الدفاع المدنى والحريق الأن السيطرة على الحريق قبل أمتدادة للمنازل المجاورة