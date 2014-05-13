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وزيرالآثار ينفي صحة أكتشاف مقبرة الإسكندر الأكبر

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وزيرالآثار ينفي صحة أكتشاف مقبرة الإسكندر الأكبر وزيرالآثار ينفي صحة أكتشاف مقبرة الإسكندر الأكبر

أكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار عدم صحة ما تداولته بعض المواقع الالكترونية بشأن الكشف عن دلائل جديدة تشير الي وجود مقبرة الاسكندر الاكبر بموقع كوم الدكة بمحافظة الإسكندرية، مشيرا الي ان بعثة المركز البولندي للآثار العاملة بموقع كوم الدكة لم تعلن عن توصلها الي اية دلائل او حقائق اثرية في هذا الصدد .

واشار فى تصريح له اليوم الي انه تلقى خطابا رسميا من مدير المركز البولندي أكد خلاله ان ما تناقلته المواقع الالكترونية من اخبار عارية تماما عن الصحة ، مشددا على ضرورة تحري الدقة في كل ما يذاع من اخبار حتى لا تشر معلومات اثرية وعلمية مغلوطة .

وأكد ان وزارة الآثار تعلن عن مختلف الاكتشافات الاثرية الحديثة اول باول مع التأكد من كافة التفاصيل الاثرية والتاريخية الواردة ببيناتها الصحفية حرصا منها على نشر اخبار حقيقية تساهم في تعريف القارء بتاريخ هذا البلد العريق وما يحظى به من كنوز اثرية .

أ ش أ

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